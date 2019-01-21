Şahin, Dalca köyündeydi

İYİ Parti’nin Kandıra Belediye Başkan adayı Ercümen Şahin, seçim gezileri kapsamında geçtiğimiz günlerde Dalca Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Şahin’e partinin ilçe başkanı Hilal Kübra Altınay, il başkan yardımcısı Emre Evren, İzmit İlçe yöneticisi Salim Yaşar, meclis üyesi aday adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.

“KANDIRA İHMAL EDİLMİŞ”

Toplantıda vatandaşlara seslenen İYİ Parti’li aday Ercüment Şahin, “1868 yılında kurulan bir belediyeyiz. Tam 150 yıl olmuş, ama şu an baktığımızda Kandıra, Kocaeli'nin en geri kalmış ilçesi. 12 ilçe arasında en sonda yer alıyoruz. Bu geri kalmışlığı kabullenmiyoruz. Kandıra oyunu verir, fazla bir şey istemez gözüyle bakılmış. Kandıra artık bunlarla yetinmeyecek” dedi. Şahin, ilgileri dolayısıyla Dalca Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.