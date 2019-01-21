MHP’de, aylar öncesinden aday olarak açıklanan Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, ittifak kapsamında ilimizdeki hiçbir belediye aday çıkarmama kararı nedeniyle geri çekilmişti. İlçede hazırlanacak olan meclis listesi ile seçimlere gireceklerini belirten MHP’liler, belediye meclisindeki temsiliyeti en üst noktada almak istiyor. İlçe başkanı zeki Gürsu, geçtiğimiz günlerde meclis üyesi aday adayları ile bir araya geldi. Gürsu, “Seçimde meclis adaylarımızla başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Bugün 14:10 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:11 TSİ
Gürsu, meclis üyesi adaylarıyla buluştu
MHP’de, aylar öncesinden aday olarak açıklanan Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, ittifak kapsamında ilimizdeki hiçbir belediye aday çıkarmama kararı nedeniyle geri çekilmişti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:10 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz