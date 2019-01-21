Gürsu, meclis üyesi adaylarıyla buluştu

MHP’de, aylar öncesinden aday olarak açıklanan Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, ittifak kapsamında ilimizdeki hiçbir belediye aday çıkarmama kararı nedeniyle geri çekilmişti. İlçede hazırlanacak olan meclis listesi ile seçimlere gireceklerini belirten MHP’liler, belediye meclisindeki temsiliyeti en üst noktada almak istiyor. İlçe başkanı zeki Gürsu, geçtiğimiz günlerde meclis üyesi aday adayları ile bir araya geldi. Gürsu, “Seçimde meclis adaylarımızla başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.