Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Olay Saraylı-Örcün yolu üzerinde dün gece meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 41 GM 900 plakalı otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Otomobilin sahibi sabah kalktığında aracının kurşunlandığını anlayınca durumu hemen Değirmendere Polis merkezine bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar
Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz