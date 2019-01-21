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Park halindeki otomobile kurşun yağdırdılar

Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

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Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Olay Saraylı-Örcün yolu üzerinde dün gece meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan 41 GM 900 plakalı otomobile kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Otomobilin sahibi sabah kalktığında aracının kurşunlandığını anlayınca durumu hemen Değirmendere Polis merkezine bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 14:21 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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