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AKP'de 463 aday mülakata girecek

İl SKM tarafından gerçekleşen toplantıda ilçe belediye meclis üyesi aday adaylarının mülakata gireceği tarihler ve yerler belirlendi.

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AKP Kocaeli SKM Başkanlığı, il binasında gerçekleşen toplantıda İlçe SKM Başkanları ile buluştu. İl SKM Başkanı Av. Halit Çokan’ın yanı sıra SKM Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda ilçelerde gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantılarının detayları konuşuldu. Belediye meclis üyesi aday adaylarının ilçe ilçe mülakat tarihlerinin belirlendiği toplantıda ayrıca TBMM’de 5 Şubat’a kadar verilen arada milletvekillerinin ilçelerde gerçekleştireceği SKM programları düzenlendi.

TARİHLER BELİRLENDİ

SKM toplantısında aday tanıtım programlarının son detayları konuşulurken 12 ilçede başvuruda bulunan 463 meclis üyesi aday adayı için mülakat tarihleri belirlendi. Meclis üyesi aday adayları 22 Ocak’ta Darıca, 23 Ocak’ta Kandıra’da mülakata girecek. Diğer 10 ilçenin meclis üyesi aday adayları ise il binasında belirlenen tarihlerde mülakata alınacak. İl binasında gerçekleşecek olan mülakatlar ise 5 gün sürecek.

VEKİLLER ARAYI DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Ocak-5 Şubat tarihine kadar ara verildi. Verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen AKP Kocaeli SKM Başkanlığı, milletvekillerini ilçelerde SKM programlarına dahil etti. 21 Ocak’ta ilçelere ziyaretlere başlayan vekiller, 5 Şubat tarihine kadar ilçe SKM programlarına katılım gösterecek

İlçe belediye meclis üyesi aday adayları kesinleşen mülakat tarihleri;

DARICA         22.01.2019              14.00
KANDIRA      23.01.2019              14.00
GÖLCÜK       24.01.2019              10.00
DİLOVASI      24.01.2019              12.00
ÇAYIROVA    24.01.2019              15.00
KARTEPE     24.01.2019              17.00
K.MÜRSEL   24.01.2019               19.00
KÖRFEZ       25.01.2019               14.00
GEBZE          26.01.2019              10.00
DERİNCE      26.01.2019              15.00
İZMİT             27.01.2019              11.00
BAŞİSKELE  27.01.2019.             15.00

Bugün 14:22 TSİ - Siyaset

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