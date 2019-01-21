AKP'de 463 aday mülakata girecek

AKP Kocaeli SKM Başkanlığı, il binasında gerçekleşen toplantıda İlçe SKM Başkanları ile buluştu. İl SKM Başkanı Av. Halit Çokan’ın yanı sıra SKM Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda ilçelerde gerçekleşecek olan aday tanıtım toplantılarının detayları konuşuldu. Belediye meclis üyesi aday adaylarının ilçe ilçe mülakat tarihlerinin belirlendiği toplantıda ayrıca TBMM’de 5 Şubat’a kadar verilen arada milletvekillerinin ilçelerde gerçekleştireceği SKM programları düzenlendi.

TARİHLER BELİRLENDİ

SKM toplantısında aday tanıtım programlarının son detayları konuşulurken 12 ilçede başvuruda bulunan 463 meclis üyesi aday adayı için mülakat tarihleri belirlendi. Meclis üyesi aday adayları 22 Ocak’ta Darıca, 23 Ocak’ta Kandıra’da mülakata girecek. Diğer 10 ilçenin meclis üyesi aday adayları ise il binasında belirlenen tarihlerde mülakata alınacak. İl binasında gerçekleşecek olan mülakatlar ise 5 gün sürecek.

VEKİLLER ARAYI DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Ocak-5 Şubat tarihine kadar ara verildi. Verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen AKP Kocaeli SKM Başkanlığı, milletvekillerini ilçelerde SKM programlarına dahil etti. 21 Ocak’ta ilçelere ziyaretlere başlayan vekiller, 5 Şubat tarihine kadar ilçe SKM programlarına katılım gösterecek

İlçe belediye meclis üyesi aday adayları kesinleşen mülakat tarihleri;

DARICA 22.01.2019 14.00

KANDIRA 23.01.2019 14.00

GÖLCÜK 24.01.2019 10.00

DİLOVASI 24.01.2019 12.00

ÇAYIROVA 24.01.2019 15.00

KARTEPE 24.01.2019 17.00

K.MÜRSEL 24.01.2019 19.00

KÖRFEZ 25.01.2019 14.00

GEBZE 26.01.2019 10.00

DERİNCE 26.01.2019 15.00

İZMİT 27.01.2019 11.00

BAŞİSKELE 27.01.2019. 15.00