Cafe de Lokma, Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak numara 4 adresinde açıldı. Cafe de Lokma, hazırladıkları özel tarifleriyle tatlıseverleri doyurmaya geldi. Ege esintili özel mimarisiyle 40 metrekarelik alanda açılan Cafe de Lokma, şerbetsiz lokmaları 3 farklı iç dolgusu ve çeşitli süslemeyle müşterilerine özel olarak hazırlıyor. Lokmalarda birinci sınıf malzemelerin kullanıldığını belirten Cafe de Lokma'nın sahibi Sertaç Öztürk, "Lokmalarımızın içini yurtdışından getirttiğimiz özel Belçika çikolatası ile dolduruyor, yine özenle seçtiğimiz çikolata ve süslemelerle müşterilerimize özel hazırlıyoruz" dedi. Konsepti ve lezzetiyle öne çıkan Cafe de Lokma, müşterilerini öğlen 12 ile akşam 11 arası hizmet verecek. Ekin EKEN
Bugün 16:18 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:19 TSİ
"Kendi lokmanı kendin yarat"
Cafe de Lokma, "kendi lokmanı kendin yarat" anlayışıyla Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Sokak numara 4 adresinde açıldı. Cafe de Lokma, hazırladıkları özel tarifleriyle tatlıseverleri doyurmaya geldi.
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Bugün 16:18 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz