Nükleer Tıp Profesörü, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde

Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden Medical Park'ın sağlıkta 25 yıllık tecrübesini, ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman hekim kadrosu ve yüksek hizmet kalitesiyle birleştiren VM Medical Park Kocaeli Hastanesi hasta odaklı hizmet anlayışıyla 3 yıldır bölgede fark yaratmaya devam ediyor. 2019 Ocak itibariyle hastanede özel bir alana kurulan Nükleer Tıp bölümü SGK ve özel sağlık sigortaları anlaşmaları ile hizmet vermeye başladı. Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Mavi, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ndeki Nükleer Tıp Bölümünde hasta kabulüne başlamıştır.

NÜKLEER TIP UZMANI PROF. DR. AYŞE MAVİ KİMDİR?

Uzmanlık Alanları: Meme Kanseri, PET/CT, Samaryum Ttedavisi, Radyomikroküre Tedavisi, Tiroid Hastalıkları, Nükleer Tıp Uygulamaları

Eğitim ve Uzmanlık: 1985 - 1991 - Hacettepe Tıp Fakültesi - Lisans1999 - 2002 - Dokuz Eylül Üniversitesi - Tıpta Uzmanlık (Arş. Görevlisi) Tıp Fakültesi

Deneyim: Öğr. Gör. Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi: 2002 -2003Research Fellowship Hospital of the University of Pennsylvania, Department of Radiology, Division of Nuclear Medicine: 2003 - 2006Yrd. Doç. Dr. Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi: 2006 – 2008Doçent. Dr. Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi: 2008 – 2010Doçent. Dr. Lifemed Tıp merkezi: 2010 – 2011Doçent. Dr. Maltepe Üniversitesi İngilizce Tıp fakültesi Nükleer Tıp dersleri : 2015-2016Doçent. Dr. Maltepe Üniversitesi İngilizce Tıp ve Türkçe tıp Fakültelerinde Nükleer Tıp dersleri: 2016 - 2017 Doçent. Dr. Maya Nükleer Tıp Merkezi Mesul Müdür: 2012 – 2018Prof. Nişantaşı Üniversitesi.