Aras’tan grevdeki işçilere destek

Merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi’nin Kocaeli İl Başkanı olan Mehmet Aras, saha ziyaretlerine başladı. Renkli siyasi yapısı ile bilinen Aras, önceki gün de Dilovası’nda bulunan İzocam Fabrikası’nın grevdeki işçilerini ziyaret etti.

TATLI İKRAM ETTİ

Burada fabrika çalışanları ile bir araya gelen ve işçilere tatlı ikramında bulunan il başkanı Aras’a kalabalık bir partili grup da eşlik etti. Kendisi de eski bir sendika başkanı olan il başkanı Mehmet Aras işçilerle tecrübelerini paylaştı, birlik ve dayanışma içerisinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

“YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRECEĞİZ”

Ziyaret sırasında partisinin tanıtımını da yapan ve fabrika çalışanlara yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler de veren Aras, “Yeniden Refah Partisi’nin iktidarında herkes hak ettiği ücreti alacak ve huzurlu bir yaşam sürecek” dedi.