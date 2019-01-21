Kızılay İş Merkezi, karanlığa büründü!

İzmit Kızılay İş Merkezi'nin elektriği bugün SEDAŞ yetkilileri tarafından polis nezaretinde kesildi. İzmit Kızılay İş Merkezi için genel merkez tarafından yeniden yıkılıp yapılma kararı verilmiş, yapım işi ise istanbullu Yiğit AVM'ye devredilmişti. İş merkezinde birçok esnaf tahliye edilmişti. Ancak Cadde Kafe ve noter faaliyetine devam ediyordu. Bu iş yerlerinden Cadde Kafe'nin sahibi Cevdet Sert elektrik kesme işlemi için yürütmeyi durdurma kararı için dava açmıştı.

DAVADAN KARAR ÇIKMADI

Henüz bu davadan karar çıkmadan bugün SEDAŞ ekipleri iş merkezinin elektiriğini polis nezaretinde kesti. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde iki iş yerinin elektrik sayaçları söküldü. Cevdet Sert isimli işletmeci, "Dava açmamız ve davanın devam etmesi halinde polis nezaretinde bize işkence yapılıyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi. İş Merkezi bugün öğleden sonra karanlığa gömüldü. İşletmeci Cevdet Sert, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Selin BECER