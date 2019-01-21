Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı

Körfez ilçesinin eski güreşçilerinden, Sipahiler Köyü eski muhtarı olan ve "Efsane muhtar" olarak bilinen Ahmet Asiltürk (68) akşam yemeğinden sonra evinde olduğu dakikalarda aniden fenalaştı. Ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Asiltürk’ün beynindeki bazı kılcal damarlarda tıkanma yaşadığı belirlendi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Vücudunun sağ tarafında hissizlikler yaşayan efsane muhtar, doktorların tedavisi sonrasında iyileşme gösterdi. Asültürk'ün ziyaretçilerinden biri de 3 gün önce elini öperek, duasını almaya gelen Sipahiler Köyü Muhtar Adayı Murat Tezel idi. Tezel, olayı duyunca hemen hastaneye gitti ve Ahmet Asiltürk’ü ziyaret ederek sağlık durumunu öğrendi.