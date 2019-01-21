Enver Alçık, kalp krizi geçirdi

AKP eski İl Başkan Yardımcısı, Körfez İlçe eski Başkan Yardımcısı ve 31 Mart 2019 seçimlerinde muhtar adayı olan ilçenin sevilen siyasi ve esnaflarından olan Enver Alçık evinde kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Alçık’a yapılan müdahale sonrasında ameliyatla stent takıldı. Enver Alçık’ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi. Stent takıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Enver Alçık’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Alçık, AKP’li yöneticiler tarafından ziyaret edildi.