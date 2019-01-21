Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi 1051. Sokak'ta iki akraba arasında çıkan kavga, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü. Kavgada, İsa G. ve eşi ile kızı bıçakla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Gebze'de bıçaklı kavga
Gebze'de, iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz