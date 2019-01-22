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Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

İzmit'teki demir doğrama atölyesinde iddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana geldi.

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Yangın, gece saatlerinde, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan Fehmi Bayram'a ait metal doğrama atölyesinde çıktı. İddiaya göre, odun sobasından çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede tüm atölyeyi sardı. Atölyeden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında atölyede zarar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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