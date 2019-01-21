İbrahim Gençer, hayatını kaybetti

DYP'den (Doğru Yol Partisi) 1989 yılında Bahçecik Belediye Başkanı olan İbrahim Gençer 73 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi altında tutulan Gençer, son olarak KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyordu.
AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Gençer, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Gençer ailesi büyük üzüntü yaşadı. İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer'in ağabeyi olan İbrahim Gençer'in cenazesi bugün (Salı) Bahçecik Damlar Camii'nden öğle vaktine müteakip kaldırılarak toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz