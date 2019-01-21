Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 23:13 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:59 TSİ

İbrahim Gençer, hayatını kaybetti

DYP'den (Doğru Yol Partisi) 1989 yılında Bahçecik Belediye Başkanı olan İbrahim Gençer 73 yaşında hayatını kaybetti.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

DYP'den (Doğru Yol Partisi) 1989 yılında Bahçecik Belediye Başkanı olan İbrahim Gençer 73 yaşında hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir tedavi altında tutulan Gençer, son olarak KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyordu.

AİLESİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Gençer, dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Gençer ailesi büyük üzüntü yaşadı. İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençer'in ağabeyi olan İbrahim Gençer'in cenazesi bugün (Salı) Bahçecik Damlar Camii'nden öğle vaktine müteakip kaldırılarak toprağa verilecek.

Dün 23:13 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı mask
Birlikte çay içtikten sonra akrabasına kurşun yağdırdı
Kocaeli'de ele geçirildi! 150 bin TL değerinde... mask
Kocaeli'de ele geçirildi! 150 bin TL değerinde...
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 7 gözaltı
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası! mask
Tuvaleti soran genç kıza tecavüz iddiası!
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü mask
Otobüs bariyerlere çarptı: 1 ölü
Mehmet Aksu'nun sır ölümü mask
Mehmet Aksu'nun sır ölümü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL