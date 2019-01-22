Alınan bilgilere göre, Darıca ilçesi Kazım Karabekir ile Nenehatun Mahallesi civarlarında kaybolduğu öğrenilen 11 yaşındaki Sıla Özdemir her yerde aranıyor. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı ve saatlerdir kendisinden haber alınamayan minik Sıla'nın 1.50-1.55 boylarında, yaklaşık 45 kilo ve uzun dalgalı kahverengi şaçlı olduğu belirtildi. Sıla'yı görenlerin polis ekiplerine haber vermeleri isteniyor.
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Minik Sıla, kayboldu!
Darıca'da 11 yaşındaki kız çocuğu Sıla Özdemir, kayboldu. Özdemir'in ailesi kızlarından gelecek iyi bir haber bekliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz