Minik Sıla, kayboldu!

Alınan bilgilere göre, Darıca ilçesi Kazım Karabekir ile Nenehatun Mahallesi civarlarında kaybolduğu öğrenilen 11 yaşındaki Sıla Özdemir her yerde aranıyor. Ailesinin büyük üzüntü yaşadığı ve saatlerdir kendisinden haber alınamayan minik Sıla'nın 1.50-1.55 boylarında, yaklaşık 45 kilo ve uzun dalgalı kahverengi şaçlı olduğu belirtildi. Sıla'yı görenlerin polis ekiplerine haber vermeleri isteniyor.