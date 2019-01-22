Güleryüz'de konkordato 1 yıl uzadı

Kocaeli'nin tanınmış firmalarından olan Güleryüz Nalburiye A.Ş. , geçtiğimiz kasım ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. 3 ay süreyle konkordato alan şirketin bir sonraki duruşması Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Güleryüz Nalburiye ile ilgili bir yıl süreyle kesin mühlet verildi. Firmaya Nazir Esirci, İrfan Murat ve Barış Küçük konkordato komiseri olarak atandı.