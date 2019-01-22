Kocaeli'nin tanınmış firmalarından olan Güleryüz Nalburiye A.Ş. , geçtiğimiz kasım ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. 3 ay süreyle konkordato alan şirketin bir sonraki duruşması Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Güleryüz Nalburiye ile ilgili bir yıl süreyle kesin mühlet verildi. Firmaya Nazir Esirci, İrfan Murat ve Barış Küçük konkordato komiseri olarak atandı.
Bugün 09:57 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 11:22 TSİ
Güleryüz'de konkordato 1 yıl uzadı
Güleryüz Nalburiye hakkına verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı.
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Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz