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Güleryüz'de konkordato 1 yıl uzadı

Güleryüz Nalburiye hakkına verilen konkordato süresi 1 yıl uzatıldı.

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Kocaeli'nin tanınmış firmalarından olan Güleryüz Nalburiye A.Ş. , geçtiğimiz kasım ayında konkordato başvurusunda bulunmuştu. 3 ay süreyle konkordato alan şirketin bir sonraki duruşması Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Güleryüz Nalburiye ile ilgili bir yıl süreyle kesin mühlet verildi. Firmaya Nazir Esirci, İrfan Murat ve Barış Küçük konkordato komiseri olarak atandı.

Bugün 09:57 TSİ - Ekonomi

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