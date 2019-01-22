Körfez ilçesinde 1975 yılından bu yana faaliyette olan boru imalat ve montaj fabrikası BİMSAN Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntılarından dolayı konkordato ilan etmişti. Şirketin bir sonraki duruşması Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kararı ile firmanın konkordato süresi 1 yıl uzatıldı. Şirkete geçici komiser olarak Ednan Ayvaz, Murat Makaracı ve Barış Küçük atandı. Haberin devamı için tıklayabilirsiniz.