Körfez ilçesinde 1975 yılından bu yana faaliyette olan boru imalat ve montaj fabrikası BİMSAN Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, geçtiğimiz aylarda ekonomik sıkıntılarından dolayı konkordato ilan etmişti. Şirketin bir sonraki duruşması Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme kararı ile firmanın konkordato süresi 1 yıl uzatıldı. Şirkete geçici komiser olarak Ednan Ayvaz, Murat Makaracı ve Barış Küçük atandı. Haberin devamı için tıklayabilirsiniz.
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BİMSAN’da konkordato 1 yıl uzatıldı
Körfez'de 1975 yılından bu yana faaliyette olan boru imalat ve montaj fabrikası BİMSAN Endüstri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato süresi 1 yıl uzatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz