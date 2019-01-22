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3 bin 619 güvenlik görevlisi alınacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 3 bin 619 özel güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personel alımı için ihaleye çıktı. Hizmet alımı, açık ihale usulü 19 Şubat Salı günü Ankara DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

EN AZ LİSE MEZUNU

DHMİ’nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor. Aranan şartlar arasında lise mezunu olmak, 18 yaşı doldurmuş olmak ve görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak koşulları yer alıyor. Başvuracak adaylarda, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranıyor.

Bugün 10:16 TSİ - Ekonomi

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