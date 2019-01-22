Büyükşehir, ''WhatsApp'ta da varım'' dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, Kocaeli’de yaşayan vatandaşların soru, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması “WhatsApp” üzerinden çağrı hattı oluşturdu. Bu sistemde vatandaşlar dilek ve şikâyetlerini, görsel mesajlar ile 0530 917 41 53 numaralı hatta “WhatsApp” uygulaması aracılığıyla iletecek.

VATANDAŞ TALEBİNİ TAKİP EDEBİLECEK

153 numarasından ve twitter, facebook instagram gibi sosyal ağlar üzerinden 7/24 talep, şikayet ve önerileri alan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, artık WhatsApp hattından da vatandaşları dinlemeye başladı. Büyükşehir 153 WhatsApp hattından istek ve şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, yine kendi yazışmalarına gelen takip numarasıyla talepte bulunduğu işin ne durumda olduğunu https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula sayfasından anlık olarak görebilecek.

WHATSAPP İLE HIZLI MÜDAHALE

Vatandaşların ‘’WhatsApp’’ hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. “Şehrimize Bağlıyız” sloganıyla başlatılan proje, vatandaşların memnuniyetini kazandı.

GÖRSEL MESAJLAR

Bu uygulamayla birlikte, vatandaşlar tüm şikâyet, talep ve önerilerini “WhatsApp” üzerinden görsel mesajlarla gönderilebiliyor. Gelen talepler ilçe belediyelerinin alanlarında dahi olsa değerlendiriliyor. Vatandaşların ulaştırdıkları talepler ilçe belediyelerine de yollanıyor. Böylece kent genelinde bir koordinasyon sağlanarak çözüme odaklı hizmet veriliyor.

KALİTE, ŞEFFAFLIK, HIZ, GÜVEN…

Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi; “kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor. Vatandaşlarına, ‘’Arayın, bağlanın, gönderin, Kocaeli’yi birlikte yönetelim’’ sözleriyle seslenen Büyükşehir, hayata geçirdiği 153 Çağrı Merkezi’nde güçlü, bütünleşik, samimi ve kesintisiz iletişimi odaklıyor. Vatandaşlar; her türlü talep ve önerileri için 153 numaralı hattın yanı sıra web sitesi www.buyuksehir153.com, iletişim merkezlerinde yüz yüze ve mobil cihazlardan da (IOS&Android) ulaşabiliyor.