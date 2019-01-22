Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:21 TSİ- Gündem G: Bugün 10:22 TSİ

Büyükşehir, ''WhatsApp'ta da varım'' dedi

Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne iletmek istedikleri istek ve şikâyetlerini; artık ’WhatsApp’’tan da iletebilecek.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, Kocaeli’de yaşayan vatandaşların soru, görüş ve önerilerini iletebilmeleri için akıllı cep telefonlarında kullanılan iletişim uygulaması “WhatsApp” üzerinden çağrı hattı oluşturdu. Bu sistemde vatandaşlar dilek ve şikâyetlerini, görsel mesajlar ile 0530 917 41 53 numaralı hatta “WhatsApp” uygulaması aracılığıyla iletecek.

VATANDAŞ TALEBİNİ TAKİP EDEBİLECEK

153 numarasından ve twitter, facebook instagram gibi sosyal ağlar üzerinden 7/24 talep, şikayet ve önerileri alan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, artık WhatsApp hattından da vatandaşları dinlemeye başladı. Büyükşehir 153 WhatsApp hattından istek ve şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, yine kendi yazışmalarına gelen takip numarasıyla talepte bulunduğu işin ne durumda olduğunu https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/cozummasasi/basvuruSorgula sayfasından anlık olarak görebilecek.

WHATSAPP İLE HIZLI MÜDAHALE

Vatandaşların ‘’WhatsApp’’ hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri, ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. “Şehrimize Bağlıyız” sloganıyla başlatılan proje, vatandaşların memnuniyetini kazandı.

GÖRSEL MESAJLAR

Bu uygulamayla birlikte, vatandaşlar tüm şikâyet, talep ve önerilerini “WhatsApp” üzerinden görsel mesajlarla gönderilebiliyor. Gelen talepler ilçe belediyelerinin alanlarında dahi olsa değerlendiriliyor. Vatandaşların ulaştırdıkları talepler ilçe belediyelerine de yollanıyor. Böylece kent genelinde bir koordinasyon sağlanarak çözüme odaklı hizmet veriliyor.

KALİTE, ŞEFFAFLIK, HIZ, GÜVEN…

Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışına sahip Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi; “kalite, şeffaflık, adalet, hız, etkili iletişim, samimiyet, güven ve gizlilik" gibi değerleri de ön planda tutuyor. Vatandaşlarına, ‘’Arayın, bağlanın, gönderin, Kocaeli’yi birlikte yönetelim’’ sözleriyle seslenen Büyükşehir, hayata geçirdiği 153 Çağrı Merkezi’nde güçlü, bütünleşik, samimi ve kesintisiz iletişimi odaklıyor. Vatandaşlar; her türlü talep ve önerileri için 153 numaralı hattın yanı sıra web sitesi www.buyuksehir153.com, iletişim merkezlerinde yüz yüze ve mobil cihazlardan da (IOS&Android) ulaşabiliyor.

Bugün 10:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı mask
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'de kaç Suriyeli oy kullanabilecek? mask
Kocaeli'de kaç Suriyeli oy kullanabilecek?
İşte yüreklere işleyen ölüm ilanının ayrıntıları! mask
İşte yüreklere işleyen ölüm ilanının ayrıntıları!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL