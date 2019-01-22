BİLNET Okulları “Giriş ve Bursluluk Sınavı” sonuçları açıklandı

4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı Bursluluk Sınavı Bilnet Okullarının bütün kampüslerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan öğrencilere gelecek yıl kayıtlarında özel avantajların sunulacağı “Bilnet Okulları Bursluluk Sınavı” sonuçlarına www.bilnetokullari.com web sitesinden ulaşılabiliyor. Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesinde ilk kez düzenlenen ve büyük ilginin olduğu sınava 2 bin 700 öğrenci katıldı. İlk yılı olmasına rağmen Kocaeli’nde adından söz ettiren Bilnet Okulları, “Giriş ve Bursluluk” sınavını en erken yapan okullardan biri olurken sınav sonuçlarını da hızlıca açıkladı.

Bilnet Okullarının sınav sonuçlarına http://www.bilnetokullari.com/bursluluk-sonuc linkinden TC kimlik numarası girilerek sorgulama yapılabiliyor. Bilnet Okulları “Giriş ve Bursluluk” sınavına giren öğrencileri önümüzdeki kayıt döneminde önemli avantajlar bekliyor. Bilnet Okulları Kocaeli Yerleşkesinde ilk kez düzenlenen “Giriş ve Bursluluk” sınavına duyulan büyük ilgi okul yönetimini de yeni öğretim dönemi için motive ederken şubat ayında lise öğrencileri için ayrıca bir bursluluk sınavı yapılacağı açıklandı.