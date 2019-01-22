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Zafer Mutlu: Kimseye kıyak yapmaya gelmiyoruz

Başiskele Ordulular Derneği’ni ziyaret eden Başiskele Belediyesi Başkan Adayı Zafer Mutlu iddialı konuştu.

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2019 yerel seçimlerinin Başiskele’deki iddialı ismi Zafer Mutlu Başiskele Ordulular Derneğini ziyaret etti. Dernek başkanı, yönetimi ve üyelerinin de katıldığı ziyaret oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Dernek üyelerinin yoğun olarak ikamet ettiği Vezirçiftliği bölgesinin sıkıntılarının da gündeme getirildiği ziyarette başkan adayı Zafer Mutlu oldukça iddialı konuşarak “Kendime, arkadaşlarıma, akrabalarıma ya da parti mensuplarına imar kıyağı yapmaya gelmiyoruz” dedi.

RANT ODAKLI DEĞİL İNSAN ODAKLI PLANLAMA

Kocaeli’nin coğrafi olarak çok önemli bir konumda bulunduğunu hatırlatan Mutlu “Kocaeli yüz ölçümü olarak Türkiye’nin en küçük ili olmasına rağmen jeopolitik olarak çok önemli bir konumdadır, bu sebeple arazileri kıymetli olan bir kenttir. Başiskele’miz Kocaeli’nin gelişime en açık bölgelerinden birisi, nüfusu hızla artmakta. Bu yüzden en önemli ihtiyaçların başında sağlıklı planlama gelmektedir” dedi. Rant odaklı yapılan imar düzenlemeleri ve masa başında verilen kararlar ile birileri mağdur birileri ise zengin edilebilmektedir diyen Mutlu “Usulsüzce yapılan imar düzenlemeleri ile bakıyorsunuz ki birilerinin aldıkları yerler bir gecede milyonluk değer kazanmış fakat halk bu yapılanlardan hep zararlı çıkmış. Bizler planlamalarımızı yaparken rant odaklı değil insan odaklı yapacağız” dedi.

BÖLGE HALKI RAHATSIZ

Bölge sakinlerinin de önerileri ve şikâyetlerinin konuşulduğu toplantıda en çok gündeme gelen konu imar düzenlemeleri oldu. Vezirçiftliği’nde en büyük sorunlarının imar düzenlemelerinde olduğunu söyleyen bir dernek üyesi “Burası yaşam alanı mı yoksa sanayi alanı mı biz anlayamadık, imarda inanılmaz bir sorumsuzluk var. Artık ya sanayi yapımı durdurulsun ya da burası komple sanayi alanı ilan edilsin” diye konuştu.

DERNEK BAŞKANI’NA TEŞEKKÜR

Düzenlenen buluşma nedeniyle Başiskele Ordulular Derneği Başkanı Ekrem Çökük’e teşekkür eden Mutlu “Dernek başkanımızdan Allah razı olsun, bizleri bu akşam burada ağırladıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum, sizlere de gelip bizleri dinlediğiniz, dertlerinize bizleri de ortak ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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