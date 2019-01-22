Nazlıgül: Sibel Hanım mavi tura çıksın

İzmit’te AKP ve CHP’nin iki kadın adayla seçim yarışı içerisinde olmasını değerlendiren Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “CHP İzmit’te Fatma Hanım’ı aday yaptı. AKP ilk defa muhalefetin adımına karşı vererek kadın aday çıkardı. Bu da AKP’nin kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Sibel hanım okulda siyaset yaptı. Sibel hanıma bir tavsiyem var. Sibel hanım mavi turu seviyormuş. AKP Sibel Hanım’ı mavi tura göndersin daha çok oy alırlar. Zaten kazanamayacaklar” dedi. Selin BECER