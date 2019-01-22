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Nazlıgül: Sibel Hanım mavi tura çıksın

DP (Demokrat Parti) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, AKP ve CHP’nin İzmit’te iki kadın adayla yarışmasına dair yaptığı değerlendirmede,“Sibel hanıma bir tavsiyem var. Sibel hanım mavi turu seviyormuş. AKP, Sibel Hanım’ı mavi tura göndersin daha çok oy alırlar. Zaten kazanamayacaklar” dedi.

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İzmit’te AKP ve CHP’nin iki kadın adayla seçim yarışı içerisinde olmasını değerlendiren Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “CHP İzmit’te Fatma Hanım’ı aday yaptı. AKP ilk defa muhalefetin adımına karşı vererek kadın aday çıkardı. Bu da AKP’nin kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Sibel hanım okulda siyaset yaptı. Sibel hanıma bir tavsiyem var. Sibel hanım mavi turu seviyormuş. AKP Sibel Hanım’ı mavi tura göndersin daha çok oy alırlar. Zaten kazanamayacaklar” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(3)
03

Okuyucu - Sabrı be nasıhatcı ye cevap sız adı sanı duyulmamıs dedıgınız partı zamnnında nerede yasıordumuz akp ınn ıcınde soyadet yapamlar nerede yetısmıs bos bos konusmayın

Yanıtla . 0Beğen 22 Ocak 14:36
02

NASİHATÇI - SEN ÖNCE SİYASETÇİ OLARAK USLUBUNU DFÜZELT. ZATEN ÖYLE OLSAYDINIZ. İSMİ SANI ANILMAYAN BİR PARTİ OLMAZDINIZ. İNADINA AKP HEMDE SENİN İNADINA.

Yanıtla . 0Beğen 22 Ocak 13:08
01

sabri - böyle konuştun ya inan vermeyecektim, şimdi inadına veriyorum.

Yanıtla . 1Beğen 22 Ocak 11:20
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