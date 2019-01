DP, Büyükşehir adayını açıkladı!

Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Mustafa Nazlıgül il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde büyükşehir belediye başkan adayı olarak Nail Baki’yi kamuoyuna duyurdu. Basın açıklamasına başkan Nazlıgül’ün yanı sıra DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, il yöneticileri ve DP’nin ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

“NEDEN 12 BAŞKANI DEĞİŞTİRDİNİZ?”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, “Türk siyasetin baba ocağı Demokrat Parti’dir. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Milletin hür iradesini ittifaklara teslim etmeyeceğiz. Her ilde adaylarımızı çıkaracağız. Partimize ülke genelinde önemli bir teveccüh var. Ben bir Kocaelili olarak Kocaeli’de yapılan siyaseti hayretle izliyorum. 13 belediye başkanının 12’si değişti. Çok başarılıydınız neden 12 belediye başkanını değiştirdiniz. Güçlü bir değişim yapıyorsanız insanlara bunu anlatmanız gerekiyor. Acaba bu belediye başkanlarının farklı eylemleri, farklı söylemleri mi vardı? Demokratların oylarına talibim söylemi bizleri derinden yaralamaktadır. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Biz merkez sağı temsil ediyoruz diyorlar, merkez sağın tek ve vazgeçilmez adresi Demokrat Parti’dir” şeklinde konuştu.

ADAYIMIZ: NAİL BAKİ

“Bazı arkadaşlar Demokrat Parti’nin temiz ismini ağızlarına almamalılar” diyen Aydoğdu, “CHP ve İYİ Parti ittifak yaptı. Kocaeli İYİ parti’nin adayına teslim edildi. İl başkanlığı görevinden alınan arkadaşla CHP nasıl seçime giriyor. Bunu üzülerek izliyorum. Başarısız bir il başkanı AK Parti’nin karşısına en güçlü aday diye lanse edildi. Biz bunu kabul etmiyoruz. CHP’nin de yakından tanıdığı Sefa Sirmen başkan döneminden tecrübesi olan Nail Baki kardeşimizi Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız olarak tanıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde de tüm ilçelerde adaylarımızı duyuracağız” dedi.

“BAŞKANLAR NEDEN TEMİZLENDİ?”

Aydoğdu’nun ardından Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül programda yaptığı konuşmada “Önümüzdeki günlerde sürpriz katılımlar olacak. Kocaeli genelinde 13 belediye başkan adayımızı da çıkaracağız. Hiçbir ilçede ittifak yapmayacağız. Seçim sistemi insanları kutuplaştırdı. Bu seçim sistemine karşıyız. Koalisyona seçimden önce zorunlu bir sistem bu sistem. FETÖ’yü siyasetten kazıyacağız diyorlardı. Biz FETÖ’nün siyasi ayağının temizlenmesini bekliyoruz. Sanırım bu belediye başkanları FETÖ’cüydü de ondan temizlendi. Kendi projeleri olmayan adaylar var AK Parti’de. Biz kendi projeleri olan belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız. İnşallah başarılı bir seçim süreci geçireceğiz. Ülkeyi ittifaklara temsil etmeyeceğiz. Bu sistemle memleket uçuruma gidecek. Tüm vatandaşlarımızın oylarına talibiz” ifadelerini kullandı.

“MERKEZ SAĞIN GERÇEK SAHİBİYİZ”

DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki kendini tanıttıktan sonra, “Burada gerçek demokratlar var. 1946’dan beri bu ülkenin her taşında emeğimiz var. Biz merkez sağın gerçek sahibiyiz. DP olarak her ne kadar gündemde olmasak da merkez sağın tek sahibiyiz. Biz teşkilatlarımızla en fazla üyesi olan üçüncü partiyiz. İnsanlar kör dövüşünden artık yoruldu. Bu kent 16 yıldır AK Parti tarafından yönetiliyor. Kocaeli eskiden marka kentti. Kocaelili olmak her zaman prestijliydi. Biz bunu artık kaybettik. Kocaeli, birçok kentin gerisinde kaldı” şeklinde konuştu.

“ÇATIR ÇATIR SAVUNURUM”

Büyükşehire çok ciddi kaynaklar aktarıldı ama tramvay projesi dışında elle tutulur bir proje yok. Bu kent milli gelire katkı yapan 4. İldir. Fakat yatırımlarda verdiğinin yüzde 8’ini geri alabilmiş. Bu çok büyük bir haksızlık. Karaosmanoğlu ile 1 sene çalıştım. Ona 2 proje sundum. Biri tramvay projesiydi. Kurumlar vergi dairesi kurulmalı dedim. AKP tarafından bir belediye başkanı seçilmiyor atanıyor. Bu kentin hakkını da savunamıyor. Cumhurbaşkanından bir randevu alması bile mümkün değil. Güçlü bir belediye başkanı olursa gidip çatır çatır bu kentin hakkını savurum. Bunun için aday oldum zaten” dedi.

“ÇARPIK DÜZENE İTİRAZIMIZ VAR”

Kentin sorunlarını iyi bildiğinin altını çizen Nail Baki, “Bu kentteki yanlışlara itirazım var. Her partiden oy alabileceğimi düşünüyorum. AK Parti seçmeninin oylarını almaya çalışacağız. Bu yalan rüzgarından ilimizi kurtaracağız. FETÖ’nün nüfus edemediği tek siyasi partiyiz. Mütevazi bir bütçeyle çalışmalarımızı yapacağız. Herhangi bir menfaat elde etmeden Türkiye için birşeyler veriyoruz. Bu çarpık siyasal düzene itirazımız var. Kocaeli’nin hakkını savunmak istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı. Selin BECER