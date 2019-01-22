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Şener Söğüt’ün hedefi yüzde 60

AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yeniyalı ve Fatih Mahallesi’nde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi, oy hedefini de açıkladı; “Yüzde 60 oyla seçimi kazanacağız” dedi.

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AKP Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yeniyalı ve Fatih Mahallesi’nde seçim irtibat bürolarında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İlçe Başkanı Ramazan Tuna, SKM Başkanı Fehmi Öztürk ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı ziyaretin ilk adresi Yeniyalı Mahallesi oldu. Teşkilat üyeleri tarafından büyük bir coşku ile karşılanan İlçe Başkanı Şener Söğüt, bu seçimde de en güçlü desteği Yeniyalı Mahallesi’nden beklediklerini belirtti.

REKOR OYLA KAZANACAĞIZ

İlçe Başkanı Ramazan Tuna’nın yaptığı kısa konuşma sonrasında söz alan Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, “Her seçimde Yeniyalı Mahallesi bizlere en yüksek oy oranı ile destek veren mahallelerimizden biri oldu. Eminim 31 Mart seçimlerinde de yine rekor oyla bizlere en güçlü desteği verecek. Bu seçimde de tüm teşkilat üyelerimiz rehavete kapılmadan çalışacaktır. Hedefimiz yüzde 60 oy oranı ile Körfez’de seçimi kazanmak olacak.

REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ

Bizdeki bu aşk, sevgi ve heyecanla bunu başaracağımıza inanıyorum. Sizlerle bir araya geldikçe bunu rahatlıkla görebiliyorum. Şimdiden 31 Mart’taki seçim zaferimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Şener Söğüt’ün ardından AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de kısa bir konuşma gerçekleştirerek teşkilat üyelerini selamladı. Şener Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra Fatih Mahalle Teşkilatı’nın haftalık olağan toplantısına katıldı, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Yorumlar

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Babacan - Sokakta tepki veren vatandaş aynı tepkiyi sandığada yansıtırsa 60 değil 6 bile alamazsınfakat bu vatandaş çabuk kanar at önüne bir parça ekmek peşinden ayrılmaz,en büyük avantajın karşında iyi bir aday olmaması

Yanıtla . 0Beğen 22 Ocak 11:53

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