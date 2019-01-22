Zeybek: Gölcük’te oy patlaması bekliyorum

AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, SKM programları kapsamında Gölcük’teydi. Milletvekili Zeybek, Gölcük’te ilk olarak AKP Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte Kadın Kolları İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren İlçe Başkanı Çetin Seymen, “Tek hedefimiz 31 Mart akşamı oyumuzu arttırarak, Gölcük’ün burçlarında nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızı tekrar o burçlara dikeceğiz” dedi.

KADINLARIMIZA DEĞER VERİYORUZ

Kadınlara seslenen Milletvekili Emine Zeybek, “Bu kaçıncı seçimimiz ben unuttum ama hala Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz biriz, diriyiz, iriyiz. Maşallah diyorum. İşte AK Parti ve AK kadınlar bu. 17 yıldır AK Parti bu başarıyla yola devam ediyorsa, en büyük sebebi AK Kadınlardır. Kadınlarımız AK Parti ile sosyalleşti. Çalışma hayatında kendine yer buldu. Ayrımları ortadan kaldırdı. Kadınları eve tıkayan bir sistemden artık kadınlarımızın psikolojisini düzelten, onlara hakkettiği değeri veren bir sisteme geçildi” dedi.

STKLARI ZİYARET ETTİ

Milletvekili Emine Zeybek ve Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, daha sonra ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası, Down Kafe ve Engelliler Derneği’ni ziyaret eden Zeybek, daha sonra ilçe binasında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. İlçe yöneticilerine ve teşkilat üyelerine seslenen Zeybek, “Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde sizlerden oy patlaması bekliyorum” ifadelerini kulandı.

HEDEF YÜZDE 61

Zeybek, “Esnaflarımıza ziyaretlerde bulunduk. Orda da adayımıza güzel bir teveccüh var. İlçe başkanımız da yeni atandı. Kendisi ilçemizin çalışkan bir başkanı. Gölcük mükemmel bir ekibe sahip. Bu seçimi hayırlısıyla kazanmak için çalışacağız. Halkımızın bu teveccühü arttırarak sürdüreceğine inancım tam. Güzel ve seviyeli bir seçim süreci geçiririz diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı’mız devam ediyor. İttifakla beraber Gölcük’te yüzde 61 oranında oy bekliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.