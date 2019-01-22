Okullar tatil oldu, sahalar golcü doldu

Kocaeli U16 Futbol Ligi dördüncü hafta maçları önceki gün 7 statta oynandı. Gündemde 9 maç vardı. Körfez GB Yenidoğan’ı 14-0, İzmit GB ise Yeni Kandıra’yı 7-0 yendi.

YENİDOĞAN-KÖRFEZ MAÇINDA KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Günün ilk maçında, ikide iki yapan ve üçüncü maçını oynayan İzmit GB, Yeni Kandıraspor’u 7-0 yendi ve puanını 9’a çıkardı. Maçın tamamında üstün oynayan İzmit ekibi, bu galibiyetle şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. İzmit GB, aldığı galibiyetin ardından teknik heyet ve futbolcularla soyunma odasında sevinç yaşadı. İkinci maçta ise Körfez GB-Yenidoğan Serdar arasında oynanan maçta deplasman takımı Körfez GB 14-0 kazandı ve zayıf rakibi karşısında adeta gol şov yaptı. Körfez temsilcisi puanını 7’ye çıkardı, Yenidoğan Serdar bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı. Yenidoğan Serdar Körfez GB spor karşısında yedek futbolcusu bulunmadığı için sahaya zar zor çıkarken, maçın ikinci yarısında hakem Aslan Batuhan Güner, iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Ahmet AKAY

İZMİT GBSPOR: 7 YENİ KANDIRASPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U-16 C)

HAKEMLER: Tolga Türksever ***, Ömer Faruk Duman ***, Emre Can Kara ***

İZİMT GBSPOR: Alperen ***, Fatih ***, İsmail ***, Kadir ***, Eren ***, Metehan *** (Atilla **), Yusuf *** (Kadircan **), Ahmet Tezcan *** (Akın **), Kaan Can *** (Ahmet Duran **), İsmail ****, Berkant *** (Kerem **)

YENİ KANDIRASPOR: Ege **, Efe **, Miraç **, Yusuf *, Yiğit * (Emre **), Batuhan ** (Tolga **), Ümitcan **, Ramazan **, Umut ** (Halil **), Kerem *

GOLLER: Berkant dk.8,Kaan Can dk.14-38, İsmail dk.27 (P) ve 79, Yusuf dk.43,Metehan dk.46

Y.DOĞAN SERDAR: 0 KÖRFEZ GBSPOR: 14

STAT: M.Ali Kağıtçı (U-16 B)

HAKEMLER: Aslan Batuhan Güner ***, Erhan Demirci ***, Ahmet Atilla Çoban ***

Y.DOĞAN SERDAR: Emir **, Yusuf *, Miraç *, Emre **, Görkem **, Kürşat **, Hamza *, Biray **, Canberk **, Dinçer **, Boran **

KÖRFEZ GBSPOR: Serhan ***, Cihan *** (Ömer **), Ahmetcan ***, Yiğit Karaca ***, Afşin Barış ***, Onur *** (Barış **), Onur *** (H.Emre **), Yiğit Furkan *** (M,Ömer **), Berkay **** M.Mert *** (Ulaş **), Ümitcan ***, Hasan ***

GOLLER: Yiğit Karaca DK.7-32, Yiğit Furkan DK.16-30, M.Mert DK. 13-19-25-28, Berkay DK.20-43-50-57-67, Ümitcan DK.60

K.KARTLAR: Yusuf DK.57, Görkem DK.65, Canberk DK.65,Boran DK.69(Y.Doğan Serdar),Yiğit Karaca DK.65,Ümitcan DK.69 (Y.Doğan Serdar)