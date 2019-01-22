Uzuntarla’ya muhteşem bir tesis yapılıyor

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olarak hazırlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri’nin projesi tamamlanarak ihale yapıldı. Kendi alanında örnek olacak şekilde planlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri yapımı için Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürü Cavit Kuzu ile ihaleyi kazanan MİA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkaya arasında sözleşme imzalandı.