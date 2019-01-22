Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olarak hazırlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri’nin projesi tamamlanarak ihale yapıldı. Kendi alanında örnek olacak şekilde planlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri yapımı için Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürü Cavit Kuzu ile ihaleyi kazanan MİA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akkaya arasında sözleşme imzalandı.
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Uzuntarla’ya muhteşem bir tesis yapılıyor
Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak projesi olarak hazırlanan Uzuntarla Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri’nin projesi tamamlanarak ihale yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz