RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti. Yerlikaya, ailesinin sağlık durumu nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.
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RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti
RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya istifa etti.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - görevini , ara sıra doğru yapmış demek ki. :)
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