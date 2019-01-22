MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
Bugün 11:52 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:30 TSİ
MHP seçim sloganını belirledi
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.
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Yorumlar
(1 )
Samet - Devletin bekası için oy istiyorlar , bozulan milli DEVLETİMİZİN bekası için değil, milli bekamızı bu duruma getirenlerin bunu düzeltebileceğine kim inanır ki ?
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