Çocuğa cinsel istismar ile suçlanan o imam beraat etti

14 Mayıs'ta İzmit'in bir köyünde meydana gelen olayda iddialara göre, köyde 15 yıldır imamlık yapan K.Ü. 5 yaşındaki E.B.'yi kendisine ait odunluğa götürdü. Küçük çocuğun "Amca gıdıklanıyorum" diye bağırması üzerine olay yerine anne A.B. geldi. Küçük çocuk, yaşadıklarını anlatınca aile CİMER üzerinden şikayette bulundu.

İMAM GÖZALTINA ALINDI

Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde çocukla konuşuldu ve ifadeleri tutarlı bulunması üzerine devreye polis ekipleri girdi. Gözaltına alınan K.Ü.’nün ifadesinde çocuğun odunluğa kendi isteğiyle civcivlere bakmak için girdiğini belirterek "Civcivleri görmediği için kollarından tutarak kaldırdım" dediği öğrenildi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tutuklanan K.Ü. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel i̇stismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlaması ile dava açıldı. Diğer yandan Kocaeli Müftülüğü, K.Ü.'yü açığa aldı ve hakkında soruşturma da başlatmıştı.

EVİNDEN PORNO CD ÇIKTI

K.Ü.'nün evinde yapılan aramada ele geçirilen porno CD mahkeme kayıtlarına geçirildi. K.Ü. ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Devam eden davanın bir sonraki duruşması bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

BERAAT ETTİ

Duruşmaya katılan imamın eşi Y.Ö. şikayetçi olan aileyle olaydan sonra görüşmeye devam ettiklerini eşinin üzerine atılan suçu kabul etmediklerini söyledi. Duruşmaya tanık olarak katılan imamın oğlu F.Ö ise evden çıkan porno CD’lerin kendisine ait olduğunu ifade etti. Mahkeme, beyanları göz önünde bulundurarak delil yetersizliği nedeniyle imamın beraatine karar verdi.