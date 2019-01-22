Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen ve 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz