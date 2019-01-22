Sibel Gönül: Laf değil, hizmet üreteceğiz

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, Sekapark’ta bulunan Maide Restoran’da AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen partililer ile bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun düzenlemiş olduğu programda seçimler hakkında değerlendirmelerde bulunan Gönül, "Bizler bazıları gibi sadece konuşmuyoruz. Ben mimarım, benim işim yapmaktır. Boşuna demiyoruz; onlar konuşur biz yaparız” dedi.

KOCAMAN BİR AİLEYİZ

AK Parti ailesinin bir üyesi olmasından dolayı gurur duyduğunu vurgulayan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, “Hamdolsun biz kocaman bir aileyiz. Ben her zaman bu ailenin evladı, kardeşi, ablası olarak içinde bulunmaktan gurur duydum. Biz birlikte güzeliz ve birlikte aileyiz. Partinin kurulduğundan bu yana büyük bir özveri ve gayretle partimize emekler verdik. Ben çok iyi hatırlıyorum başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ile parti binası aradığımız günleri. İzmit’te benim gerçekten çok önemli hatıralarım var ama en önemlisi parti kuruluşunda yaşadıklarımdır” şeklinde konuştu.

İZMİT BİR BAYRAK YARIŞIDIR

‘İzmit bir bayrak yarışıdır’ diyen Gönül, “Bayrağı Nevzat Doğan’ın çıkarttığı yerden daha da yukarılara taşımak artık bizim görevimizdir. İzmit’e baktığımız zaman Kocaeli’nin kalbi olduğunu görüyoruz. İzmit, 400 bine yaklaşan bir nüfusu ve 102 tane mahallesi ile Kocaeli’nin en önemli ilçelerinden birisidir. Artık Büyükşehir Başkan Adayımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile İzmit’i gelecek vizyonuna taşımak bizim görevimizdir” dedi.

BİZİM İŞİMİZ ÜRETMEKTİR

Açıklamalarına devam eden Gönül, “Allah nasip eder, sizler gayret gösterir, halkımız teveccüh ederse belediye başkanı olacağız. Olduğumuzda arzumuz bizi övmeyin. Nerede eksiğimiz varsa açık yüreklilikle söyleyin. Bizim davamız hizmet davasıdır. Çok güzel köprüler, yollar yapabilirsiniz ama gönüllere dokunamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Ben çok konuşmaktan yana değilim arkadaşlar. Çünkü ben mimarım, benim işim konuşmak değil üretmektir, iş yapmaktır. Onlar konuşur biz yaparız” ifadelerini kullandı.