Karaosmanoğlu Yuvacıkspor’u ziyaret etti

Karaosmanoğlu, Kocaeli Süper Futbol Ligi’ne namağlup çıkarak şampiyonluğunu ilan eden Yuvacıkspor’a konuk oldu. Kendisi de Yuvacıklı olan Karaosmanoğlu’nun bu ziyareti duygusal anlara sahne oldu. Amatör branşlarının çok değerli olduğunu ziyarette bir kez daha ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sportif başarıların yanı sıra gençliğe vakfedilen yaşamların da değerini bilmek hepimizin görevidir. Amatör sporlarında her dalında hayatlarına gençliğine adamış nice güzel gönüllü insanlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum Yuvacıkspor’un yakaladığı bu başarı nedeniyle sporcularından yöneticilerine kadar herkesi yürekten kutluyorum” dedi.