Karaosmanoğlu, Kocaeli Süper Futbol Ligi’ne namağlup çıkarak şampiyonluğunu ilan eden Yuvacıkspor’a konuk oldu. Kendisi de Yuvacıklı olan Karaosmanoğlu’nun bu ziyareti duygusal anlara sahne oldu. Amatör branşlarının çok değerli olduğunu ziyarette bir kez daha ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, “Sportif başarıların yanı sıra gençliğe vakfedilen yaşamların da değerini bilmek hepimizin görevidir. Amatör sporlarında her dalında hayatlarına gençliğine adamış nice güzel gönüllü insanlara sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum Yuvacıkspor’un yakaladığı bu başarı nedeniyle sporcularından yöneticilerine kadar herkesi yürekten kutluyorum” dedi.
Bugün 12:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Karaosmanoğlu Yuvacıkspor’u ziyaret etti
Karaosmanoğlu, Kocaeli Süper Futbol Ligi’ne namağlup çıkarak şampiyonluğunu ilan eden Yuvacıkspor’a konuk oldu.
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Bugün 12:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz