Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden lider Kartepe Belediyespor, Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbul Esenyurt Innovia takımını 3-0 yendi. Temsilcimiz Kartepe Belediyespor ilk seti 25-15, ikinci seti 25-9, üçüncü seti 25-16 kazandı ve 15’inci galibiyetini alarak, puanını 43’e çıkardı. Temsilcimiz Kartepe, bu hafta sonu 18’inci maçını, Sakarya Akyazı ile pazar günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacak. Grup’taki bir diğer temsilcimiz Kağıtspor ise, Düzce deplasmanında Çilimli Belediye’yi 3-1 yendi. Kağıtspor’un maçların setleri 25-19, 19-25, 16-25 ve 25-27 sona erdi.
Bugün 12:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:25 TSİ
Kartepe rakiplerini birer ikişer deviriyor
Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden lider Kartepe Belediyespor, Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbul Esenyurt Innovia takımını 3-0 yendi.
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Bugün 12:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz