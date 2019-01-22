Kartepe rakiplerini birer ikişer deviriyor

Türkiye Erkekler Voleybol 2.Lig 2.Grup’ta mücadele eden lider Kartepe Belediyespor, Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda konuk ettiği İstanbul Esenyurt Innovia takımını 3-0 yendi. Temsilcimiz Kartepe Belediyespor ilk seti 25-15, ikinci seti 25-9, üçüncü seti 25-16 kazandı ve 15’inci galibiyetini alarak, puanını 43’e çıkardı. Temsilcimiz Kartepe, bu hafta sonu 18’inci maçını, Sakarya Akyazı ile pazar günü saat 14.00’te deplasmanda oynayacak. Grup’taki bir diğer temsilcimiz Kağıtspor ise, Düzce deplasmanında Çilimli Belediye’yi 3-1 yendi. Kağıtspor’un maçların setleri 25-19, 19-25, 16-25 ve 25-27 sona erdi.