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İzmit DSİ’nin fendi İhsaniye’yi yendi

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 2.Grup temsilcileri İzmit DSİ ile İhsaniyespor, bu hafta derbide karşılaştı.

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Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 2.Grup temsilcileri İzmit DSİ ile İhsaniyespor, bu hafta derbide karşılaştı. Tempolu geçen maç tam 5 set oynanırken, gençlerden kurulu DSİ, müsabakayı 3-2 kazanıp, puanını 6’ya yükseltti. Maçın setleri 25-19, 25-22, 23-25, 21-25, 15-12 sona erdi.

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