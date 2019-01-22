Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 2.Grup temsilcileri İzmit DSİ ile İhsaniyespor, bu hafta derbide karşılaştı. Tempolu geçen maç tam 5 set oynanırken, gençlerden kurulu DSİ, müsabakayı 3-2 kazanıp, puanını 6’ya yükseltti. Maçın setleri 25-19, 25-22, 23-25, 21-25, 15-12 sona erdi.
Bugün 12:25 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:26 TSİ
İzmit DSİ’nin fendi İhsaniye’yi yendi
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 2.Grup temsilcileri İzmit DSİ ile İhsaniyespor, bu hafta derbide karşılaştı.
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Bugün 12:25 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz