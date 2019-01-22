Bizimkiler Sakarya’ya RESMEN ÇÖKTÜ!..

Futbolda mali anlamda Kocaeli’nden daha iyi piyasaya sahip olduğu görülen Sakarya’da Kocaelili futbolcular takımlarını sırtlıyor. Geyve’de 5, Kırkpınar’da 3, Adapazarı’nda 1 Kocaelili futbolcu forma giyerken, Sakarya Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda Hendek Akovaspor ile Arifiye Kalaycı arasındaki maçta tam 14 futbolcumuz birbirine rakip oldu.
HENDEK ÖNE GEÇTİ, AMA?
Hendek Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Arifiye Kalaycı ekibi 3-2 kazandı ve Play-Off için değerli bir galibiyete imza attı. Turgut İşeri’nin golü ile öne geçen Hendek Akova Barışspor, üst üste yediği gollerle 2-1 geriye düştü. Hendek yaklaşık 30 metreden bulduğu mükemmel golle skoru 2-2’ye getirdi.
SON SÖZÜ MİRSAT SÖYLEDİ
Maçta son sözü, bu sezon Arslanbey’de oynayan Bekirpaşalı Mirsat söyledi. Sol kanattan yapılan ortada topa kafayla müthiş vuran Mirsat, sağ köşeden filelerle buluşturdu. Özellikle yedek kulübelerinin hayli gergin olduğu maçta başka gol olmadı ve Arifiye Kalaycı zorlu müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı. Maçı Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve Güneşspor’un genç yıldızı Engin de izledi. Erdem ÖVÜÇ – Sakarya
HENDEK AKOVA’DAKİ KOCAELİLİLER:
Yıldıray Aktürk - Stoper
Okan Kaya - Sol Açık
Adem- Sağ Bek
Uğur - Stoper
İdris Malo - Sol Bek
Turgut İşeri - Forvet
Bilal Tahtalı – Orta Saha
ARİFİYE KALAYCI’DAKİ KOCAELİLİLER:
Göktan Arpacı - Kaleci
Oğulcan İnan – Sol Kanat
Arda Kaval – Orta Saha
Mesut – Horos– Stoper
Burak Şeker – Sol kanat
Tolga – Orta Saha
Bahadır – Orta Saha
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz