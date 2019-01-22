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Bizimkiler Sakarya’ya RESMEN ÇÖKTÜ!..

Futbolda mali anlamda Kocaeli’nden daha iyi piyasaya sahip olduğu görülen Sakarya’da Kocaelili futbolcular takımlarını sırtlıyor.

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Futbolda mali anlamda Kocaeli’nden daha iyi piyasaya sahip olduğu görülen Sakarya’da Kocaelili futbolcular takımlarını sırtlıyor. Geyve’de 5, Kırkpınar’da 3, Adapazarı’nda 1 Kocaelili futbolcu forma giyerken, Sakarya Süper Amatör Futbol Ligi B Grubu’nda Hendek Akovaspor ile Arifiye Kalaycı arasındaki maçta tam 14 futbolcumuz birbirine rakip oldu.

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HENDEK ÖNE GEÇTİ, AMA?

Hendek Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Arifiye Kalaycı ekibi 3-2 kazandı ve Play-Off için değerli bir galibiyete imza attı. Turgut İşeri’nin golü ile öne geçen Hendek Akova Barışspor, üst üste yediği gollerle 2-1 geriye düştü. Hendek yaklaşık 30 metreden bulduğu mükemmel golle skoru 2-2’ye getirdi.

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SON SÖZÜ MİRSAT SÖYLEDİ

Maçta son sözü, bu sezon Arslanbey’de oynayan Bekirpaşalı Mirsat söyledi. Sol kanattan yapılan ortada topa kafayla müthiş vuran Mirsat, sağ köşeden filelerle buluşturdu. Özellikle yedek kulübelerinin hayli gergin olduğu maçta başka gol olmadı ve Arifiye Kalaycı zorlu müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı. Maçı Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve Güneşspor’un genç yıldızı Engin de izledi. Erdem ÖVÜÇ – Sakarya

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HENDEK AKOVA’DAKİ KOCAELİLİLER:

Yıldıray Aktürk - Stoper

Okan Kaya - Sol Açık

Adem- Sağ Bek

Uğur - Stoper

İdris Malo - Sol Bek

Turgut İşeri - Forvet

Bilal Tahtalı – Orta Saha

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ARİFİYE KALAYCI’DAKİ KOCAELİLİLER:

Göktan Arpacı - Kaleci

Oğulcan İnan – Sol Kanat

Arda Kaval – Orta Saha

Mesut – Horos– Stoper

Burak Şeker – Sol kanat

Tolga – Orta Saha

Bahadır – Orta Saha

Bugün 12:27 TSİ - Spor

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