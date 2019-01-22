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Çocuğunuzun ayakkabısını 6 ayda bir kontrol edin

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, ayakkabı alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, ayakkabı alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Ayakkabı alışverişinizi akşam saatlerinde yapın

Kış mevsimlerinde kullanılan çizme ve botu seçerken dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Ayakkabı alışverişini özellikle ayaklarımızın şiştiği, akşam saatlerinde yapmalıyız. Tercihen deri malzemeden ve hafif modellerini seçmeliyiz. İç tabanı şoku emici olmalı ve ayak anatomisini desteklemelidir. Üst ve yanlardan sıkmamalı. Ayak büyük parmağı ile ön taraf arasında 1 cm kadar boşluk olmalıdır. Ayakkabı arkasından çekecek girebilmelidir. Topuksuz ya da yüksek topuklu ayakkabılar ayak ağrısı yapacağı için seçilmemelidir. Topuk; yetişkinler için 2,5-3 cm ve geniş tabanlı modelde olmalıdır. Bebeklerde 0,5 cm; çocuklarda ise 1,5-2 cm yükseklikte topuğu olan modeller tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

Çocuğunuza “Seneye de giyer” diye büyük ayakkabı almayın!

Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, “Bot ve çizme seçerken hangi kalınlıkta çorap giyilecek ise onunla denenmelidir. Böylece sıkma ya da bol gelmeye bağlı vuruk, yara ve nasır oluşumunun önüne geçebilir” diyerek, çocuklarda ayakkabı seçimi hakkında şu uyarılarda bulundu: “Çocukların ayakları hızla büyüdüğü için 6 ay aralıklarla ayakkabı, bot büyüklüğü kontrol edilmelidir. ‘Seneye giyer’ diye büyük ayakkabı almak sakıncalıdır. Bunun sonucunda ayak anatomisi bozulur, yürümesi zorlaşır, sıkma ve bol gelme durumlarında ayak bileği burkulma ve yaralanmaları daha sık olur.”

Bugün 12:48 TSİ - Sağlık

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