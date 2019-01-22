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Duruşmada öldürdüğü eşini suçlayan sanık: "'Ölsem de dönmem, istediğimle yatarım' deyince ateş ettim

Kocaeli’de geçtiğimiz Haziran ayında çocuklarının gözü önünde eşini silahla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Y.'nin yargılandığı davada olaya tanık olan çocuklar babalarını suçladı. Kendini savunan İbrahim Y. ise ölen eşini suçlayarak, "‘Davayı açtım, ölsem de dönmem, istediğimle yatarım, yalvarma’ dedi. Ben çok sinirlendiğim için neresine ateş ettiğim" dedi.

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Olay, 25 Haziran 2018 günü Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit Saraybahçe Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İbrahim Y., boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Y.ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Y., oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş ederek öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim olan İbrahim Y., tutuklanarak ceza evine gönderildi. İbrahim Y. hakkında “Eşini kasten öldürmek” suçundan açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık İbrahim Y., oğlu ve kızı ise tanık olarak katıldı. Davada cinayet anlarını anlatan çocuklar, babalarını annelerine şiddet uygulamakla suçladılar. İbrahim Y. ise eşinin kendisini aldatacağını söylemesi sonrasında sinirlenerek öldürme kastı olmadan ateş ettiğini ifade etti.

“Davayı açtım, ölsem dönmem istediğimle yatarım’ dedi”

Mahkemede ilk olarak savunmasını yapan tutuklu sanık İbrahim Y., “2016 yılında eşim, bir bayanla mesajlaştığımı görüp boşanma davası açtı sonra barıştık ancak bir süre sonra eşim huzursuzluk çıkarmaya başladı. Çocuklarımın önünde beni küçük düşürmeye başladı. Tartıştığımız bir gün ‘Gidip başkalarıyla yatacağım, sende kahrolacaksın’ gibi sözler söyledi. Olaydan 20 gün evvel boşanma davası açtığını bildirdi. Tek celsede boşanmak istedi. Ben boşanabileceğimizi söylediğimde 300 gün içerisinde tekrar evleneceğini söyledi. Ben yıllık iznimi aldım memlekete gidecektim, beni arayarak bir şey konuşacağını söyledi. ‘Memlekette akrabalarıma başka konuları anlatma benden duy, Gaziantep’te asker olan bir şahısla yazışıyorum’ dedi. Ben yanlışından dön, yuvamızı kurtarabiliriz dedim. ‘Davayı açtım, ölsem de dönmem, istediğimle yatarım, yalvarma’ dedi. Ben çok sinirlendiğim için neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum ancak belirli bir bölgeyi hedef almadım, öldürmek istemedim. Bu sırada oğlum üzerime atlayarak bana vurmaya başladı, boğuşma sırasında silah bir el daha ateş aldı, eşime isabet edip etmediğini bilmiyorum” dedi.

"Annemin sırtına bir el ateş etti, ben koşarak babamın kafasını yumruklamaya başladım"

Annesinin öldürüldüğü anları saniye saniye anlatan tanık İbrahim Y.'nin oğlu Batın B. ise, “Babam bizi yanına çekmeye çalışıyordu. Annem daha evvel boşanma davası açmıştı ancak geri çekmişti tekrar dava açtı. Babamın kendisini başka bir kadınla aldattığını söylüyordu, annem M. isimli bir uzman çavuşa telefonda konuşuyordu ancak hiç yüz yüze gelmedi. Babam olaydan önceki gece annemin telefonunu karıştırıp durumu fark etti ve beline silah alıp beklemeye başladı. Annem geldiğinde kız kardeşim onu uyardı. Annem ‘Sizi korkutmaya çalışıyor, hiçbir şey olmaz’ dedi. Bu sırada babam geldi ve annemin sırtına bir el ateş etti. Ben koşarak babamın kafasını yumruklamaya başladım annem yüzüstü yere düştü. Bu sırada babam annemi çevirdi ve göğsüne ateş etti. Ben babamın boğazını sıkıyordum, babam annemin telefonunu alarak evden çıktı” diye konuştu.

"Daha evvel anneme birkaç kez şiddet uygulamış, kendisini iteklemişti"

Annesinin öldürüldüğü anı gözyaşları içinde anlatan İbrahim Y.'nin kızı Beril.B., “Olay günü babam olan sanık iki kardeşim ile bana ‘Annenizin başka bir adamla birlikte olmasını ister misiniz’ dedi ve küçük kardeşimi memlekete götürmek istedi. Boşanma aşamasında olduklarından sürekli kavga ediyorlardı. Annem eve geldiğinde kapıyı ben açtım, daha evvel babamın belinde silah olduğunu görmüştüm. Hatta babama silahı yerine koymasını söylemiştim. Babam annemin sırtından 1 metre mesafeden bir el ateş etti. Ben balkonda ağlayan küçük kardeşimi sakinleştirmek için yanına gittim. Ağabeyim babamı engellemeye çalışıyordu ancak yerde sırt üstü yatan annemin göğsüne babam bir el daha ateş etti. Ağabeyim bu sırada babamın boğazını sıkmaya çalışıyordu. Babam iki eli ile başını tutarak ‘Ben polise teslim olmaya gidiyorum’ dedi. Babam daha evvel anneme birkaç kez şiddet uygulamış boğazını sıkmış kendisini iteklemişti” şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Tanık ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti tarafların boşanma davalarına ilişkin tutanaklarının istenilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Mart tarihine erteledi.

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