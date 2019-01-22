Balık fiyatları arttı, ilgi azaldı

Marmara ve Karadeniz'e açılan balıkçılar az balıkla dönünce İzmit Balık Pazarı'ndaki tezgahlarda fiyatlar yükseldi. İzmit Balık Pazarı'nda geçen ay 15 lira olan çinekop 35 liraya, 10 lira olan hamsinin kilosu ise 15 liraya yükseldi.

BU AY BALIK FİYATLARINDA ARTIŞ VAR

Balığın en az olduğu aya girildiği için fiyatlarda artış olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Şu anda bir ay öncesine göre fiyatlarda yükseliş var. Balığın en az olduğu aya girdik. Bundan dolayı fiyatlarda biraz yükseklik var ama tezgahlar çeşitlilik açısından zengin. Çinekop balığında azalma olduğu için fiyatlarında artış var. Kilosu 35 lira ile 45 lira arasında çıktı. Ama diğer balık türleri 30-55 lira arasında değişiyor. Fiyatlara hava koşulları da yansıyor" dedi. Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarında düşüş beklediklerini ifade eden balıkçı Murat Şahin de "Tezgahlarda çeşitlilik var. Havalar nedeniyle hamsinin fiyatları biraz yüksek. Geçen ay hamsinin kilosu 10 liraydı şu anda tezgahlarda 15 liraya satılıyor. Mevsim koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış var. Önümüzdeki süreçte balık çeşitliği devam eder. Fiyatlarımız düşebilir" diye konuştu.

Balık almak için pazara gelen Emre Başgün, balık fiyatlarını yüksek bulduğunu belirterek, "Balık pazarında çeşit bol, fakat fiyatlar ateş pahası. 1 ay öncesine göre neredeyse iki katı artmış fiyatlar. Geçen ay 15 liraya aldığımız çinekopun kilosu 35 lira olmuş. Haftada en az iki kere balık tüketin diyorlar ama bu fiyatlar bütçeyi biraz zorluyor. Düzenli olarak balık tüketmeye çalışıyoruz" dedi.

BALIK PAZARINDA FİYATLAR

Balık pazarında kilo başına hamsi 15 TL, istavrit 15 TL, mezgit 15 TL, çinekop 35 TL, zargana 25 TL, karides 40 TL, tekir 20 TL, sarı kanat 45 TL, turna 40 TL, kalamar 25 TL, kalkan 100 TL'den; lüfer tanesi 25 lira, palamut ise tanesi 18 liradan satılıyor.