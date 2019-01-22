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Uğur Mumcu ölüm yıldönümünde anılacak

Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’te öldürülüşünün 26’ıncı yıldönümünde Perşembe günü İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda anılacak

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Uğradığı saldırı sonrası 24 Ocak 1993’te hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 26’ıncı ölüm yıldönümünde Perşembe günü İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda anılacak. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinliğin saat 11.00’da başlayacağını söyleyen Kocaeli Baro Başkanı Bahar Candemir etkinliğe tüm halkı ve sivil toplum kuruluşlarını davet etti.

BİLEŞENLER KATILDI

Uğur Mumcu’yu anma etkinliği öncesi gerçekleştirilen açıklamaya Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’ni temsilen Süriye Çatak Tek, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Candemir, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Didem Oral Turhan, Türkiye Makine Mühendisleri Odaları Birliği İKK Sekreteri ve Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kürekçi, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık katıldı.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNDU

Gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak söz alan Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “24 Ocak 1993 tarihinde evinin kapısına koyulan bomba ile katledildi. Suikastin failleri hala yakalanamadı. Uğur Mumcu Atatürkçü, anti-emperyalist bir gazeteci olarak hukukun üstünlüğü savundu. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini en üstte tutmak için bir savaş verdi ve bu uğurda hayatını kaybetti. 24 Ocak’ta hep birlikte saat 11’de anma törenleri düzenlenecek. Hepinizi oraya bekliyoruz” dedi.

ÖZGÜR BASINI SAVUNAN HERKESİ BEKLİYORUZ

Bahar Gültekin Candemir’in ardından söz alan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Süriye Çatak Tek, “24 Ocak Uğur Mumcu’yu anma törenlerinin, Uğur Mumcu’yu anmak isteyen herkesin bizimle olmasını istedik. STK’lar, Dernekler, Odalar, halkımız ile bu anmayı yapmak istiyoruz. Bizim çağrımız bu ülkede basının özgür olmasını isteyen herkese” ifadelerini kullandı. Selin BECER

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