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Enerji Ekonomisi Derneği İZAYDAŞ’ı ziyaret etti

Enerji ekonomisi konularında dikkat çeken çalışmaları olan Enerji Ekonomisi Derneği yönetimi İZAYDAŞ’ı ziyaret etti. Saraç, çalışmalarla ilgili heyete bilgi verdi.

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İZAYDAŞ, Türk enerji sektörüne, uluslararası boyutta enerji ekonomisi konularındaki çalışmalarıyla katkı sunan EED (Enerji Ekonomisi Derneği) yönetimini ağırladı. Genel Müdür Muhammet Saraç’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete EED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve beraberindeki heyet katıldı. İZAYDAŞ’ın atık yönetimi faaliyetleri ile birlikte yenilenebilir enerji üretimi konusundaki başarılı gelişiminin konuşulduğu ziyaret programında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şirket faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin ardından gerçekleştirilen teknik gezide, tesisin çalışma sistemi detaylı bir biçimde ele alındı.

“MUTLULUK DUYDUM”

EED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin gözbebeği güzide tesis diyerek tanımladığı İZAYDAŞ’ı gezmekten duyduğu memnuniyeti belirterek “Modern altyapısı ile teknolojik olarak geldiği noktaya şahit olmaktan büyük mutluluk duydum” dedi. Kumbaroğlu, “Vizyoner bakış açısıyla, yenilenebilir enerji üretimi, sera gazı salım azaltımı, atık bertarafı ve aldığı akreditasyonlar ile İZAYDAŞ’a geldiği nokta için şahsım ve derneğim adına takdirlerimizi sunarım” diye konuştu.

ATIĞI DEĞER KATMA

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ise “Akademik temellere dayalı bilimsel yaklaşımları savunan sektörün etkin bir sivil toplum örgütü olan üyesi olduğumuz Enerji Ekonomisi Derneği’ni tesisimizde ağırlamaktan ve çalışmalarımızı anlatmaktan büyük memnuniyet duyduk” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:34 TSİ - Ekonomi

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