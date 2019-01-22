Vos Vos Tonne Cafe açıldı

Körfez’e her geçen gün bir yeni işletme daha açılıyor. Başkan İsmail Baran, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Mimar Sinan Mahallesi Site 76 caddesi üzerinde faaliyete geçen Vos Vos Tonne Cafe’nin açılışını gerçekleştirdiler.

BAŞKANLAR TEBRİK ETTİ

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği Körfez’de; Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, işletme sahibi Hakan Tok’u tebrik ettiler. Baran, “Hizmete açtığımız Vos Vos Tonne Cafe tasarımı, farklılığı ve şirinliği ile bölgemize ayrı bir renk kattı. Genç girişimci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.