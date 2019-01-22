Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:37 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:38 TSİ

Vos Vos Tonne Cafe açıldı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, Vos Vos Tonne Cafe’nin açılışını birlikte gerçekleştirdiler.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez’e her geçen gün bir yeni işletme daha açılıyor. Başkan İsmail Baran, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Mimar Sinan Mahallesi Site 76 caddesi üzerinde faaliyete geçen Vos Vos Tonne Cafe’nin açılışını gerçekleştirdiler.

BAŞKANLAR TEBRİK ETTİ

Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği Körfez’de; Belediye Başkanı İsmail Baran ve AKP Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, işletme sahibi Hakan Tok’u tebrik ettiler. Baran, “Hizmete açtığımız Vos Vos Tonne Cafe tasarımı, farklılığı ve şirinliği ile bölgemize ayrı bir renk kattı. Genç girişimci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Bugün 14:37 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
3 bin 619 güvenlik görevlisi alınacak mask
3 bin 619 güvenlik görevlisi alınacak
Güleryüz'de konkordato 1 yıl uzadı mask
Güleryüz'de konkordato 1 yıl uzadı
Her ay 80 TL'yi devlet ödeyecek! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor mask
Her ay 80 TL'yi devlet ödeyecek! 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor
"Kendi lokmanı kendin yarat" mask
"Kendi lokmanı kendin yarat"
Kocaeli'de 109 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 109 firma eleman arıyor
Emlak Bankası yeniden açılıyor mask
Emlak Bankası yeniden açılıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL