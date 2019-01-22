Zeytinoğlu, işsizlik oranı ve bütçeyi değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işsizlik oranında nisandan bu yana kademeli artışlar olduğunu söyledi. Zeytinoğlu, “Ekim ayında işsizlik oranın 2017’nin aynı ayına göre 1.3 puan artışla yüzde 11.6’ya yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca işsizlik oranımız bir önceki aya göre de 0.2 puan artış gösterdi. Mayıs ayı ile birlikte artışa geçen işsizlik oranı maalesef ekonomideki durgunluğu teyit ediyor. Umarım devreye alınan istihdam teşvikleri ile önümüzdeki yıl işsizlikte iyileşme yakalayabiliriz.” dedi.

İSTİHDAM ALANLARI

Ekim’de 2017’ye göre, işgücüne katılım 726 bin kişi artarken, istihdam edilenlerin sayısının 225 bin kişi olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Ekim’de işgücüne katılanların yalnızca üçte birine istihdam sağlanabilmiş. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5'u tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 6.7'si inşaat ve yüzde 55'i hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan, inşaat sektörünün payı 0.9 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.6 puan, hizmet sektörünün payı 1 puan arttı.” dedi.

BÜTÇE DEĞERLENDİRMESİ

KSO Başkanı Zeytinoğlu, aralık ayı bütçe gerçekleşmelerini de değerlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan aralık ayı bütçe gerçekleşmelerine göre, gelirler yüzde 26.2 oranında artarak 67 milyar TL, giderler yüzde 11 oranında artarak 85.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe 18.1 milyar TL açık verdi.

DENK BÜTÇE

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Aralık ayında verilen 18.1 milyar TL’lik bütçe açığı geçtiğimiz iki yılın da aralık aylarının gerisinde gerçekleşti. 2018 aralık ayı bütçe açığının 2017 ve 2016 yıllarının aynı ayından daha düşük gerçekleşmesini olumlu buluyoruz. Ancak hedefimizin denk bütçe yönünde olduğunu her zaman dile getiriyoruz.” dedi.