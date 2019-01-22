Zeynep ve Hüseyin’in nikahını Baran kıydı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Sönmez ve Bayram ailelerinin çocukları Zeynep ve Hüseyin’i mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğün töreninde nikâh akdini Başkan İsmail Baran gerçekleştirdi. Başkan Baran; “Evlenmek Allah’ın emri, yeni bir hayatın başlangıcı, en mutlu günü. Bu emri yerine getiren Zeynep ve Hüseyin çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah mesut etsin” dedi.
CÜZDAN GELİNE VERİLDİ
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın nikâh akdini gerçekleştirmesinin ardından, AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt evlilik cüzdanını gelin Zeynep Sönmez’e takdim etti. En az 3 çocuk kuralını da hatırlatan Şener Söğüt, genç çifte mutluluklar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz