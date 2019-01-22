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Kartepe Atla Terapi Merkezi’ne ilgi büyük

Kartepe Belediyesi ile MARKA işbirliğinde hayata geçirilen ve Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in en önemli sosyal belediyecilik hizmetlerinden biri olan Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

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Kartepe Belediyesi’nin sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında engelli bireyler için geliştirilmiş iyileştirme yöntemlerinden biri olan at ile terapi hizmeti vatandaşlara sunuluyor. Merkez, kas ve gelişim hastalıkları, downsendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıklara sahip olan vatandaşların tedavisinde atla terapi yöntemi kullanırken, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de kapılarını açıyor.

15 TEMMUZ GAZİLERİ

Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi, sosyal binicilik yapmak isteyenlere de kapılarını açıyor. Binicilik yapmak isteyen vatandaşlar merkeze akın ediyor. Merkezin son ziyaretçisi 15 Temmuz gazileri oldu. Atla Terapi Merkezini çok beğenen ve ata binme keyfini yaşayan gaziler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, bu hizmeti ilçe halkına kazandırdığı için Başkan Üzülmez’e teşekkür etti.

MİNİK YAVUZ ÇALIŞIYOR

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ligi, Türkiye Şampiyonası ve teşvik yarışmaları olmak üzere birçok yarışmada kupalar kazanan Kartepe Belediyespor’un 12 yaşındaki sporcusu Yavuz Selim Demir antrenmanlarını Atla Terapi Merkezi’nde yapıyor. Son olarak katıldığı Anadolu ligi binicilik müsabakası ponny kategorisi 60 cm engel atlama şampiyonu olan sporcumuz katılacağı müsabakalar için oldukça iddialı.

Bugün 14:40 TSİ - Sağlık

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