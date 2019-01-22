Bilgisayar mühendisi adayları projelerini sergiledi

Gerçek bir problemi çözmek üzere mühendislik becerilerini kullanmayı/geliştirmeyi hedefleyerek bilgisayar bölümünde düzenlenen bitirme projeleri demo programı tamamlandı. Yarışmaya katılan ve şirket temsilcilerinin puanlarıyla belirlen 3 öğrenci Accenture şirketi tarafından ödüllendirildi. Yarışmada birinci GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Şevval Mehder'in RaspiJoy ismi verilen projesi oldu.