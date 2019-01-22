Gerçek bir problemi çözmek üzere mühendislik becerilerini kullanmayı/geliştirmeyi hedefleyerek bilgisayar bölümünde düzenlenen bitirme projeleri demo programı tamamlandı. Yarışmaya katılan ve şirket temsilcilerinin puanlarıyla belirlen 3 öğrenci Accenture şirketi tarafından ödüllendirildi. Yarışmada birinci GTÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Şevval Mehder'in RaspiJoy ismi verilen projesi oldu.
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Bilgisayar mühendisi adayları projelerini sergiledi
Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri hem bitirme projelerinin sunumunu yaptılar, hem de projeleri ile ödül kazanma fırsatı buldular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz