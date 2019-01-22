Atıklar çöp değil mesajı

Karamürsel Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel Necdet Calp İlkokul öğrencileri Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO El Sanatları Bölümünü ziyaret ederek atıkların çöp olmadığı mesajı verdi. Karamürsel İlçe Kaymakamlığı çevre projesi kapsamında, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü işbirliğinde Karamürsel Necdet Calp İlkokulu öğrencileri Yüksekokulun El Sanatları Bölümünü ziyaret etti.

ÇÖP MESAJI

Sıfır atik, çevre projesinde Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Poyraz Gürson, Bölüm Başkanı Nermin Demirkol, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ejderoğlu, Necdet Calp İlkokul Müdür Yardımcısı Hüseyin Öztürk hazır bulundu. Öğrenciler atık çamurdan pano, süs eşyaları, küçük eşyalar yaparak, bu faaliyetleriyle atıkların çöp olmadığı mesajı verdiler.