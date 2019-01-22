SEDAŞ Çağrı Merkezi çalışanları ödül aldı

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde Dağıtım Şebekesinde hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerindeki 1,8 milyon kullanıcıya, 3,5 milyon nüfusa Alo 186 Çağrı Merkezi faaliyetleri ile en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor. Hizmet kalitesini artırmak için hiç durmadan eğitim çalışmaları ve performans ölçümü yapıyor. 2018 yılını Müşteri Memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ, bu kapsamda çağrı merkezinin, 2018 yılı performansa dayalı başarı değerlendirmelerini bir ödül töreni ile gerçekleştirdi.

PERFORMANS ÖDÜLÜ

SEDAŞ başarılı çağrı merkezi çalışanlarını “En İyi Müşteri Deneyimi”, ödül töreninde belgelerini ve hediyelerini vererek ödüllendirdi. SEDAŞ Çağrı Merkezinde düzenlenen törende, SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin tarafından 2018 yılı başarılı çalışanlarına en iyi performans ödülleri verildi.