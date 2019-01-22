Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:42 TSİ- Gündem G: Bugün 14:45 TSİ

SEDAŞ Çağrı Merkezi çalışanları ödül aldı

SEDAŞ başarılı çağrı merkezi çalışanlarını  “En İyi Müşteri Deneyimi”, ödül töreninde belgelerini ve hediyelerini vererek ödüllendirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

SEDAŞ elektrik dağıtım faaliyet bölgesinde Dağıtım Şebekesinde hizmet verdiği Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İllerindeki 1,8 milyon kullanıcıya, 3,5 milyon nüfusa Alo 186 Çağrı Merkezi faaliyetleri ile en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor. Hizmet kalitesini artırmak için hiç durmadan eğitim çalışmaları ve performans ölçümü yapıyor. 2018 yılını Müşteri Memnuniyeti yılı ilan eden SEDAŞ, bu kapsamda çağrı merkezinin,  2018 yılı performansa dayalı başarı değerlendirmelerini bir ödül töreni ile gerçekleştirdi.

PERFORMANS ÖDÜLÜ

SEDAŞ başarılı çağrı merkezi çalışanlarını  “En İyi Müşteri Deneyimi”, ödül töreninde belgelerini ve hediyelerini vererek ödüllendirdi.  SEDAŞ Çağrı Merkezinde düzenlenen törende, SEDAŞ Müşteriler Grup Müdürü Orhan Sönmez, SEDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Efsun Ergin tarafından 2018 yılı başarılı çalışanlarına en iyi performans ödülleri verildi.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Bilgi için tıklayın
Anket Hangi adayı destekliyorsunuz? Hürriyet mi, Gönül mü?
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı mask
Kocaeli'de TEM'de kaza; İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Minik Sıla, kayboldu! mask
Minik Sıla, kayboldu!
Gebze'de bıçaklı kavga mask
Gebze'de bıçaklı kavga
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı mask
Efsane muhtar, hastaneye kaldırıldı
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu mask
Metal doğrama atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Kızılay İş Merkezi, karanlığa büründü! mask
Kızılay İş Merkezi, karanlığa büründü!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi mask
Karamürsel'in gayrimenkul zengini yokluk içinde yaşamını yitirdi
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı! mask
PKK'ya benzetmişti... Manavlar Zeki Aygün’e karşı ayaklandı!
Sibel Gönül'e şok edici tepki! mask
Sibel Gönül'e şok edici tepki!
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor! mask
Gönül’e ‘okulda siyaset’ tepkisi büyüyor!
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız” mask
“Aygün’e cevap hakkımızı 31 Mart’ta kullanacağız”
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı! mask
Darıca Gençlerbirliği, aynı anda iki iş adamına satıldı!

GALERİ

İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti mask
İrem Derici söyledi, sevgilisi dans etti
Karaçi sokakları göle döndü mask
Karaçi sokakları göle döndü
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak mask
Denetimli serbestlik yükümlüleri okulların boya badana işlerini yapacak
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak mask
Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın merkezi Ankara’da olacak
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri mask
Bursa'da "İş'ten Sesler Korosu" konseri
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı mask
Gökçe, Derince için vaatlerini açıkladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL