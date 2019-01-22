Ayar, 380 kitap dağıttı

Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Gebze Belediye Meclis Üyesi aday adayı Abdulkadir Ayar, destek verdiği kampanyalarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde organize ettiği “Bir dilek tut” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerin isteklerini yerine getiren Abdulkadir Ayar, geçtiğimiz hafta ise 380 kitap öğrencilere dağıttı. Sultanorhan Ortaokulu, Zafer İlkokulu ve İlker Ağçay ilkokuluna giderek kitap dağıtan Ayar, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.