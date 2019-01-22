Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Gebze Belediye Meclis Üyesi aday adayı Abdulkadir Ayar, destek verdiği kampanyalarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde organize ettiği “Bir dilek tut” kampanyası ile ihtiyaç sahiplerin isteklerini yerine getiren Abdulkadir Ayar, geçtiğimiz hafta ise 380 kitap öğrencilere dağıttı. Sultanorhan Ortaokulu, Zafer İlkokulu ve İlker Ağçay ilkokuluna giderek kitap dağıtan Ayar, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.
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Ayar, 380 kitap dağıttı
Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı ve AKP Gebze Belediye Meclis Üyesi aday adayı Abdulkadir Ayar, destek verdiği kampanyalarla dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz