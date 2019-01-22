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Karakadılar: Komünist başkan yaptı biz de yapabiliriz

Şirinsulhiye Mahallesi’ndeki gençlerle buluşmasında yapılacak olan projelerinden söz eden CHP’nin Kartepe adayı Cumhur Karakadılar, “Tunceli’deki komünist başkan sosyal bir belediye ortaya çıkardı. O yaptıysa biz de yapabiliriz” dedi.

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CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, Şirinsulhiye Mahallesi’nde ikamet eden gençlerle buluştu. Karakadılar’ın toplantısına İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın ve yöneticiler eşlik etti. Gençlerin sorunlarını dinleyen Karakadılar, iletilen sorunları yardımcılarına tek tek not aldırdı.

“HEPİMİZ ÇİFTÇİ ÇOCUĞUYUZ”

Gençlerle buluştuğu toplantıda konuşan başkan adayı Karakadılar, “140 milyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Sosyal belediyecilikte gençlere, çocuklara ve kadınlara ayrılması gereken bütçe yüzde 20-25 iken mevcut belediyemiz bunun sadece yüzde 3’ünü kullanıyor. Kartepe’de bütün öğrencilere bedava ulaşım sağlanacak. Çocuklarımızın kartlarına aylık ulaşım ücretleri yüklenecek. Üretim yapacağız. Hepimiz çiftçi çocuğuyuz” dedi.

“KADINLARIMIZI EĞİTECEĞİZ”

Açıklamasının devamında kadınların ve gençlerin işsiz olduğunu belirten Karakadılar, “Bizler kadınlarımızı önce eğiteceğiz, sonra anlaştığımız firmalara üretim yapıp gelir kazanmalarını sağlayacağız. Kadınlarımız çok üretken, süt, tereyağı, yumurta üretiyor, ama bunları satacak yer bulamıyor. Bu ürünler stantlarda satılacak. İstanbul’dan turlar düzenleyerek kadınlar için satış desteği sağlayacağız” diye konuştu.

“KOMÜNİST BAŞKAN YAPTI BİZ NEDEN YAPAMAYALIM?”

Asgari ücretle çalışanlarla ilgili projelerinin de bulunduğunu dile getiren başkan adayı Karakadılar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Asgari ücretle çalışan hiç kimse salon ve evrak parası ödemeyecek. Belediyenin mühendisleri mimarları projeleri ücretsiz çizecek. Arsalarınıza bakılacak ve sizden hiçbir şekilde ücret alınmayacak. Tunceli’de komünist bir başkan var, herkes onu konuşuyor. Oranın toprağı Kartepe kadar yok. Onlar yapıyorsa biz niye yapamayalım. Yapacağımız hiçbir proje sizden habersiz yapılmayacak. Halk meclisleri kurarak ve koordineli bir çalışma imkanı olacak.”

“İLÇEYİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Kartepe’deki fiyatların çok yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen Karakadılar, şöyle konuştu: “Çocuklarımıza ücretsiz kayak dersi vereceğiz. Kuzuyayla’yı düzenleyip mesire alanları kuracağız. Orada birlikte eğlenebileceğiz. Sapanca Gölü’nün çevresini bütünüyle temizleyip yürüyüş yolları yapacağız. Akşam göl kenarına gidip oturacaksınız. Çok fazla projemiz var, ama bugün sizin için toplandık. Kartepe’yi beraber yöneteceğiz.”

Bugün 14:45 TSİ - Siyaset

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