Şahin, Çerçili’de moral buldu

31 Mart seçim sürecinde Kandıra’daki en iddialı isimlerden biri olan İYİ Parti’nin başkan adayı Ercüment Şahin, seçim gezilerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Şahin, önceki gün de ilçeye bağlı Çerçili Mahallesi’nde ziyaretlerde bulundu. Mahalle sakinlerinin büyük coşku ile karşıladığı başkan adayı Ercüment Şahin, gördüğü ilgi nedeniyle bölge halkına teşekkür etti.

İLGİ TEŞEKKÜRÜ

Bu zamana kadar Kandıralı hemşehrilerinin gönüllerinde yer edinmiş olmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu dile getiren başkan adayı Şahin, “Kalplere dokunabilmek ve örnek olmak çok önemli. Mahalle sakinlerimizin yüzlerindeki heyecan beni mutlu etti. Teveccühünü esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.